Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил о готовности публично привиться против коронавирусной инфекции. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CNN.

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У него спросили, готов ли он привиться еще до инаугурации и публично, как это собираются сделать экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

«Я буду рад сделать это», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что будет готов ввести себе препарат после того, как главный инфекционист страны Энтони Фаучи подтвердит безопасность вакцины. Тем не менее Байден намерен показать американцам на личном примере безопасность препарата против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в США был зафиксирован рекорд по смертности среди пациентов с COVID-19 за одни сутки. За тот день в Соединенных Штатах скончались 3157 человек с коронавирусной инфекцией.

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