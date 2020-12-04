Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Соединённые Штаты внесли четыре компании Китая в чёрный список в соответствии с законом о национальной обороне США (NDAA). Об этом говорится в распространённом 3 декабря заявлении Пентагона.

«Министерство обороны США опубликовало названия «коммунистических китайских военных компаний», деятельность которых прямо или косвенно подпадает под требованиями раздела 1237 NDAA», — говорится в заявлении.

В санкционный список вошли производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

Отмечается, что Пентагон и дальше будет противодействовать стратегии Китая по развитию оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает модернизацию Народно-освободительной армии Китая путём обеспечения доступа к передовым технологиям.

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