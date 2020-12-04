Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи может продолжать работать в Белом доме. Такое предложение выдвинул кандидат на пост американского президента, демократ Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

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По словам политика, он уже разговаривал с главным инфекционистом страны. Байден также попросил Фаучи стать его старшим советником по вопросам здравоохранения и войти в состав рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря бывший президент США, демократ Барак Обама заявил о готовности публично привиться против COVID-19. Он отметил, что доверяет Энтони Фаучи в том, что вакцина, разработанная американской фармкомпанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, безопасна для использования.

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