Москва, , 01:57 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (30 самолётов-разведчиков и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 27 ноября опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 76 лётных смен на 19 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 550 практических мероприятий на 37 полигонах. Десантниками было выполнено около четырёх тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 50 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска самолёты Су-35С, Су-34 и Ил-76МД-90А.

По контракту на военную службу приняты более 3,8 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу десять офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины.

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