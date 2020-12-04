Тегеран, , 09:15 — REGNUM 3 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран приветствует новое соглашение между талибами и правительством Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем заявлении Хатибзаде выразил поддержку Исламской Республикой Иран мирного урегулирования ситуации в Афганистане и возвращения мира и стабильности в соседнюю страну. Приветствуя новый курс, он также выразил надежду, что начало переговоров между сторонами может привести к окончательному соглашению и установлению прочной стабильности в стране.

Кроме того, Хатибзаде отметил, что афганский народ нуждается в прекращении военных действий в стране.

Ранее афганское правительство и представители движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) заявили о достижении предварительной договоренности по продолжению мирных переговоров. Соглашение позволит переговорщикам перейти к более существенным вопросам, включая переговоры о прекращении огня.