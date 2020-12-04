Тегеран, , 09:19 — REGNUM 3 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и Европейская тройка должны соблюдать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф выступил с замечаниями на онлайн-сессии Средиземноморского диалога, отметив, что европейские страны и США должны продемонстрировать приверженность иранской ядерной сделке, после чего Иран возобновит выполнение своих обязательств.

Министр призвал США проявить добрую волю, вернувшись к СВПД, заявив, что Иран также продемонстрирует свою приверженность, если США выполнят свои обязательства.

«Соединённые Штаты могут вернуться к тому времени, когда они еще не вышли из СВПД», — сказал Зариф.

«Я думаю, что мы не можем жить за счет друг друга», — подчеркнул он, заявив: «Вы не можете обеспечить безопасность за счет угрозы безопасности других стран».