Москва, , 01:03 — REGNUM Вопрос о задержании русскоязычных журналистов в Латвии будет поднят на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ведомства.

По её словам, обсуждение будет вынесено на заседание Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ.

«Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ», — сказала Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Латвии задержали несколько журналистов, которые выступают за соблюдение прав русскоязычного населения. У представителей СМИ прошли обыски, в отношении них возбуждены уголовные дела — им вменяется нарушение режима санкций Евросоюза.