Тегеран, , 09:52 — REGNUM 3 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна находится под жесткими санкциями и находится в состоянии тотальной экономической войны в течение последних трех лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал эти замечания на церемонии открытия ряда энергетических проектов. Он отметил, что нынешняя война не является традиционной, так как имеет психологический и политический характер.

Президент подчеркнул, что никто в Соединенных Штатах и Европе не думал, что Иран сможет противостоять экономической войне в течение трех лет.

«Несомненно, народ сильно пострадал в этом противостоянии», — сказал он, сообщив, что при этом за последние три года не были сокращены поставки электроэнергии, нефти и природного газа.

Указав на достижения иранского правительства в области строительства железных дорог и портовой инфраструктуры, а также развития системы здравоохранения, Рухани подчеркнул, что в прошлом году Иран обеспечил больницы 11 000 больничных коек.