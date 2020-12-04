Тегеран, , 09:54 — REGNUM 3 декабря специальный советник кабинета министров Японии заявил, что страна является ключевым торговым партнером Ирана, в связи с чем ей необходимо принять участие в дальнейших переговорах по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Куни Мияке, который также является президентом Института внешней политики и научным директором Института глобальных исследований, заявил, что Япония также имела право стать стороной переговоров, когда Китай, Россия и Соединенные Штаты присоединились к трем европейским странам, а именно Великобритании, Франции и Германии, после длительных переговоров с Ираном с 2003 года.

Japan Times цитирует его слова о том, что Германия приняла участие в переговорах, потому что она была ключевым торговым партнером Ирана, причём иранская ядерная программа опиралась на немецкие технологии.

«Участие Германии в переговорах имело здравый смысл. Я выступаю за то, чтобы Япония также была вовлечена в будущие переговоры с Ираном», — отметил Мияке.

Он подчеркнул, что в прошлом году премьер-министр Синдзо Абэ встретился с Верховным лидером Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи, с которым в последнее время не вел переговоров ни один другой западный лидер.

«Япония, возможно, и не является постоянным членом Совета Безопасности ООН, но она остается жизнеспособным кандидатом на то, чтобы стать седьмым участником ядерных переговоров, направленных на стабилизацию региона Персидского залива», — заявил японский чиновник.