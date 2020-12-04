Тегеран, , 10:01 — REGNUM 3 декабря министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф примет участие и выступит с речью на шестом заседании Средиземноморского диалога (MED). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщается на официальном сайте, с Зарифом встретятся заместитель руководителя программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского Совета по международным отношениям Элли Геранмайе, а также вице-президент и директор Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Паоло Магри.

Средиземноморский диалог, запущенный в 2015 году, является ежегодным мероприятием высокого уровня. Данное мероприятие координируется министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии и Итальянским институтом международных политических исследований в Риме с целью переосмысления традиционных подходов, проведения анализа текущих проблем, а также разработки новой повестки дня, направленной на решение общих проблем как на региональном, так и на международном уровне.