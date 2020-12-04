Тегеран, , 10:02 — REGNUM 3 декабря посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади призвал все страны и международные организации выступить против мер запугивания, говоря о недавнем убийстве иранского ученого. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В то время, когда Иран находится под бесчеловечными санкциями США, был убит известный иранский ученый по имени Мохсен Фахризаде, что полностью противоречит международному праву, включая принципы Устава ООН и основные права человека», — заявил Гарибабади, выступая на конференции в Вене.

Постоянный представитель Ирана отметил, что его страна решительно осуждает этот отвратительный террористический акт и призывает все страны и соответствующие международные организации решительно пресечь данную террористическую акцию. Гарибабади напомнил, что мученик Фахризаде, будучи ученым и профессором университета, осуществлял научную деятельность в различных областях.

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.

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