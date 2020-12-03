Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Иран не станет до инаугурации Джо Байдена вредить США, рассчитывая на ослабление санкций при новой власти в Белом доме.

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Об этом заявил 3 декабря спецпредставитель Штатов по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс в интервью Reuters. По мнению американского дипломата, Тегеран надеется на «ослабления санкций» при Байдене.

Напомним, инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2020 г. Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что его страна отомстит за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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