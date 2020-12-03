Париж, , 23:40 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал всех жителей страны пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2, «чтобы защитить остальных». Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает France Info.

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В ходе своей пресс-конференции, посвященной плану предстоящей вакцинации от коронавируса, глава французского правительства призвал проводить новогодние праздники в «компании не более шести взрослых, не считая детей», и принять участие в вакцинации, «чтобы защитить остальных».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что во Франции вакцинацией от вируса SARS-CoV-2 будет руководить иммунолог, кавалер Ордена Почетного легиона (2010) Ален Фише.

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