Киев, , 23:22 — REGNUM Законопроект о порядке доступа к внутренним водам Украины для грузовых судов из всех стран, кроме России, принят Верховной радой во втором чтении сегодня, 3 декабря.

Украинские законодатели приняли во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте». Под действие разрешения осуществлять перевозки не подпадают только суда «под флагом государства-агрессора».

Также запрещаются перевозки для судов, владельцами или судовладельцами которых «являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

Согласно законопроекту, прохождение судоходных гидротехнических сооружений будет бесплатным для всех категорий судов, в том числе и для иностранных.

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