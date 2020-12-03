Париж, , 23:25 — REGNUM Комитет ООН по правам ребенка опубликовал доклад, в котором возложил на Францию ответственность за детей граждан Франции, удерживаемых джихадистами в Сирии, и обвинил Париж в том, что он не предпринимает достаточно мер, чтобы защитить детей от такой опасности.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 3 декабря, Комитет ООН по правам ребенка призвал Францию «выполнять свои обязательства по отношению к детям» и «обеспечивать такое обращение с детьми, какое закреплено в международных конвенциях, которые она подписала».

Но данным Комитета, сейчас в лагерях на севере Сирии находятся 200 детей граждан из Франции, которые содержатся в «плачевных» условиях и сталкиваются с «постоянными угрозами», которые «могут иметь непоправимые последствия на их жизни, их физическое и психологическое здоровье и их развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, говоря о французской антитеррористической военной операции «Бархан» в африканском регионе Сахель, что не собирается вести какие-либо переговоры с джихадистами.

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