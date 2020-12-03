Париж, , 23:24 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил против признания Нагорного Карабаха правительством Франции, несмотря на то что обе палаты парламента, Национальное собрание и Сенат, призвали исполнительные власти сделать это.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 3 декабря, министр заявил, что «не поддерживает» признание Нагорного Карабаха, подчеркнув, что «наши армянские друзья и не просят об этом».

Подобное решение, как пояснил Ле Дриан, приведет лишь в исключению Франции из Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую также входят Россия и США. «Это означало бы отказ от нашей роли посредника», — добавил глава французского МИД.

Как сообщалоИА REGNUM, Сенат Франции вечером 25 ноября абсолютным большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. В тот же день госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы и не поможет мирному процессу.

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