Париж, , 23:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о дне траура по всей Франции 9 декабря по поводу кончины бывшего главы Пятой Республики Валери Жискар д'Эстена. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro.

«Я принадлежу к поколению, которое родилось при его президентстве и которое, без сомнения, не всегда понимало, насколько Валери Жискар д'Эстен изменил Францию», — заявил Макрон в своей краткой речи, произнесенной у своей резиденции в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Макронвысказался о кончине бывшего лидера Пятой Республики Валери Жискара д'Эстена, назвав последнего «великим служителем Отечества».

В своем некрологе, опубликованном на сайте администрации президента Франции, Макрон написал, что «путь, который он (Валери Жискар д'Эстен — прим. ИА REGNUM) проложил для Франции, до сих пор определяет наши шаги. Это великий служитель Отечества, политик, чьими принципами были прогресс и свобода. Его кончина — траур для всей Франции».

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