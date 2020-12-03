Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения для членов Коммунистической партии Китая, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно новым правилам, максимальный срок действия неиммиграционных деловых и туристических виз B1/B2 для членов КПК и их ближайших родственников сокращен с 10 лет до 1 месяца.

Госдепартамент США сообщил, что мера принята для предотвращения возможности членам КПК «влиять на американцев посредством пропаганды, экономического принуждения и других бесчестных действий».

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