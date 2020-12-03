Москва, , 22:23 — REGNUM Российские миротворцы в течение 3 декабря сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении, сообщает 3 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено более 1950 человек», — указано в сообщении.

Колонну автобусов сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции, безопасность ее продвижения через линию соприкосновения обеспечили российские военнослужащие.

С учетом этих данных, при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулось около 28 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках совместного заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября было объявлено полное прекращение огня и всех военных действий, а для контроля в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент России, сформированный из подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата встречи Лаврова с главой МИД Армении в Москве