3 декабря 2020 | Время чтения 11 мин

Сергей Артёменко, , 23:17 — REGNUM Оказание так называемой поддержки официальному Минску правительство России преподносит как милость для всего народа Белоруссии. При сомнительной легитимности белорусских органов власти мнение собственно народа узнать затруднительно. Не позволяют этого сделать даже соцопросы, которые в Белоруссии являются госмонополией и предметом пропагандистских манипуляций.

Старый конь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Возможно лишь предположить, что белорусские домохозяйства и предприятия не против покупать российский газ, нефть, нефтепродукты и прочие углеводороды с интеграционным дисконтом. Проблема, однако, в том, что до условной белорусской домохозяйки российский газ проходит через цепочку госструктур, которые включают в затратную часть всё, что им заблагорассудится — вплоть до никому не нужного глянцевого издания, которое распространить возможно только через принудительную подписку.

Читайте в новостях: Лукашенко хочет пересмотреть тариф на транзит российского газа

Аналогично с электричеством: оно обходится белорусским предприятиям в период пиковых нагрузок (то есть в обычный трудовой день) зачастую дороже, чем итальянским. Отказываясь от импорта дешёвого российского электричества под предлогом «обеспечения энергетической независимости», белорусские электростанции сжигают нефтепродукты, гораздо менее калорийную древесину и токсичный торф, что оправдывается якобы необходимостью использовать «местные виды топлива». Себестоимость киловатта, естественно, оказывается дороже даже без учёта затрат на доставку, захоронение отходов и тому подобное. К отравленному воздуху жителей белорусских населённых пунктов приучили давно.

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Формальным основанием для российской ежегодной помощи режиму Александра Лукашенко, оцениваемой в несколько миллиардов долларов ($5−6 млрд в 2019 году), являются союзнические отношения. За калькуляцию «поддержки» посол России в Белоруссии — спецпредставитель президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой частью Союзного государства Михаил Бабич по указанию Лукашенко был подвергнут шельмованию и отозван. Тем не менее проведённый им аудит союзнических отношений позволил выявить стоимость так называемого союзничества для бюджета Российской Федерации.

Лукашенко, бессменно правящий Белоруссией с 1994 года (то есть дольше, чем Леонид Ильич Брежнев), любит называть свой феод «единственным союзником России». Как показывает практика, уместнее говорить о геополитической проституции, так как на любую помощь Москве у Минска имеется прайс оплаты услуг. Так было с ратификацией договора о создании ЕАЭС, так было с исполнением обещания Лукашенко признать независимость Южной Осетии и Абхазии, так было в ряде других «моментов истины», наглядно продемонстрировавших, что лояльность Никарагуа или Науру обходятся российским налогоплательщикам гораздо дешевле.

Читайте подробности: Россия продолжает оплачивать «многовекторную» проституцию режима Лукашенко

Показательным стал украинский кризис. В 2014 году Лукашенко одним из первых отказал в легитимности украинскому президенту Виктору Януковичу и всячески поддержал мятежников — вплоть до помощи в развязанной ими гражданской войне. Российский как бы союзник до сих пор не признаёт Крым частью Российской Федерации — то есть не признаёт территориальную целостность другой части Союзного государства России и Белоруссии.

Александр Лукашенко и Виктор Янукович. 2013 President.gov.by

В том же 2014 году Минск отказался присоединяться к ответным санкциям России. Более того, по распоряжению Лукашенко был создан пресловутый «белорусский продовольственный офшор», до сих пор насыщающий российский рынок контрабандой из ЕС и других стран, применяющих к России санкции. Обратный пример демонстрирует Москва, недавно устами Марии Захаровой заявившая о присоединении к ответным санкциям Минска после того, как Запад признал белорусские президентские выборы 2020 года сфальсифицированными и осудил убийства, пытки и произвольные задержания участников мирных протестных манифестаций.

Ранее на эту тему: Пошатнувшийся режим Лукашенко не собирается бросать «многовекторность»

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Через примерно пять лет его реализация застопорилась. Кроме безвизового пространства, льготных условий трудоустройства и получения вида на жительство, а также некоторых других социальных благ и экономических свобод граждане двух частей этого как бы государства особых выгод не видят.

Даже документы о присвоенных в России учёных степенях и званиях вызывают в ВАК Белоруссии сомнения, требуют нострификации. Огромное количество этих и других закоренелых проблем требуют безотлагательного решения, чего на практике не происходит. Не удивительно, что опросы общественного мнения регулярно демонстрируют низкую узнаваемость Союзного государства как такового.

«Лишь 10% граждан, опрошенных ВЦИОМ, знают о существовании Союзного государства», — сообщали прошлой весной «Известия» по итогам январского опроса ВЦИОМ. Опубликованные ко Дню единения России и Белоруссии данные опроса продемонстрировали, что «51% россиян в 2019 году впервые услышали о том, что 20 лет назад страны договорились о создании Союзного государства», сообщило издание.

Союзное строительство было снова торпедировано Александром Лукашенко в юбилейный 2019 год. Тогда он требовал от Москвы снизить экспортные цены нефти и газа, публично и кулуарно истерил из-за несогласия Владимира Путина надавить на российские частные и государственные компании. По прямому указанию главы белорусской делегации во время сочинских переговоров не были подписаны контракты на поставку углеводородов в Белоруссию. По его же указанию с начала 2020 года пошли переплаты за поставки на белорусские НПЗ «альтернативной нефти» из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и даже США.

Когда денег на эти демонстрации «нефтяной независимости от России» стало мало, Лукашенко обратился за финансовой помощью в том числе к московским партнёрам. За счёт новых долгов, в том числе под огромные проценты, продолжились вливания в антиинтеграционные, по сути, проекты официального Минска.

Читайте новости сюжета: Нефтяная отрасль Белоруссии

От российских частных нефтяных компаний Лукашенко требовал изменить формулу цены. В частности — исключить из неё так называемую премию при поставках в Белоруссию. Азербайджанским, норвежским, американским и прочим поставщикам такие требования не предъявлялись.

Российские компании отказались от ультиматума Лукашенко и перенаправили свою продукцию на другие рынки. Правительство РФ в этой ситуации, не без содействия простимулированных из Минска лоббистских групп, решило облегчить российский бюджет и направить средства налогоплательщиков не в Пенсионный фонд, не в науку и образование, и даже не в ВПК, а в государственный бюджет Белоруссии.

По итогам весенних переговоров в июле правительства России и Белоруссии подписали межправсоглашение, согласно которому поставщики российской нефти сохраняли премию в цене, сниженную с $11,7 до $7, а затем и до $4,7 за тонну. Правительства договорились также, что по итогам года, исходя из объёмов поставок, совокупный размер премии будет перечислен из бюджета России в госбюджет Белоруссии.

Таких отношений больше нет нигде в мире. Фактически Москва платит Минску «интеграционную дань» при том, что объединительный процесс застопорен именно с белорусской стороны. В денежном выражении по итогам 2020 года сумма может составить $75 млн при фактическом импорте 16 млн т российской нефти из ранее заявленных 24 млн т.

Абсурда добавляет тот факт, что не только Александр Лукашенко, но и оба премьер-министра Белоруссии (Сергей Румас и сменивший его летом Роман Головченко) официально и неоднократно подтверждали курс на диверсификацию импорта нефти — то есть замещения российской нефти «альтернативной» от конкурентов России.

Читайте аналитику сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

1 декабря на заседании президиума белорусского правительства Головченко при обсуждении выполнения и актуализации «Стратегии развития нефтехимического комплекса» до 2030 года заявил: «Задача актуализированной стратегии — это определение точек роста эффективности нефтехимической отрасли, диверсификация поставок сырья и продукции, а также максимальное импортозамещение, что позволит снизить зависимость от внешних условий, влияние которых, по сути, требует изменения всей модели работы концерна «Белнефтехим» в предстоящем прогнозном периоде».

Максимальное импортозамещение — это курс на треть российской нефти от общего объёма импортируемого. Причём белорусский госконцерн «Белнефтехим» настаивает на максимальном удешевлении российских поставок, тогда как Лукашенко требует «мировых цен» и ищет деньги на строительство перемычек между нефтепроводами, которые позволят перекачивать «альтернативную» нефть с направлений Польши, Литвы и Украины.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли», — рассказывал Лукашенко 9 января.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Действительно, вскоре стало известно о поставках норвежской нефти. Очевидно, переговоры велись загодя, и результат был публично оглашён в самый разгар очередной союзнической (?) «нефтяной войны».

Ранее на эту тему: Белоруссия и «альтернативная нефть»: цель Лукашенко — навредить России

В октябре госпредприятие «Гомельтранснефть Дружба» начало строительство такой перемычки: «Гомель-Горки» мощностью 6 млн тонн и протяженностью 207 км, ориентировочно оценивается в $120 млн — почти в два раза больше, чем ожидаемое пополнение белорусского госбюджета российским «межбюджетным трансфертом» ($75 млн). Совмин Белоруссии уже ведёт с российскими коллегами переговоры о пролонгации схемы перечисления премиальной суммы из российского бюджета по итогам 2021 года.

Рассказывая о строительстве участка «Гомель-Горки», гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко с телеэкрана пояснил: «Это позволит нашим нефтеперерабатывающим заводам получать не только от одного оператора нефть, а можно получать с трех сторон нашей страны: и польского оператора, и украинского. То есть быть независимыми в данном случае по получению нефти. Кроме этого, мы сможем заводам готовить смесь нефти из различных сортов».

Минск не скрывает своих намерений, под которые нужны деньги. Перенаправление финпотоков на такие проекты создают нагрузку на белорусский бюджет. Следовательно, нужна пресловутая поддержка, желательно — российскими деньгами. При реализации антироссийских проектов Минск рассчитывает на помощь Москвы, и об этом информированы российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Также известно, что за «альтернативную» нефть подчинённые Лукашенко щедро переплачивали, тогда как поставки российской нефти со II квартала 2020 года возобновились с ценой ниже мировой на почти 15%. То есть московские чиновники не согласились сберечь деньги российских налогоплательщиков и поставлять минским товарищам добытое из российских недр общенародное достояние по справедливым, на чём официальный Минск настаивал — мировым ценам.

Получается, что Россия помогает Белоруссии переплачивать за нефть даже из враждебных США, применяющих санкции и к России, и к Белоруссии, и не признающих Союзное государство России и Белоруссии, ради которого все эти скидки и прочее затевались. Иначе трудно понять перечисление в белорусский бюджет российских пошлин (чуть менее мутная схема, чем пресловутая «перетаможка»), к которым вдобавок идёт царский подарок — скидка от мировой цены. Даже саудовские принцы, обрушившие мировой рынок нефти в пику России, не всегда могут позволить себе подобные жесты.

Читайте комментарии сюжета: Поиски энергетической независимости от России

Стоит ещё раз акцентировать внимание: такие решения были приняты при полном провале оживления союзного строительства даже в части экономической интеграции в соответствии с договором 1999 года, под которым стоят подписи глав государств, президентов. Москва почему-то боится или стесняется, или по какой-то иной причине не ставит вопрос о зависимости нефтяного гранта и других форм поддержки режима Лукашенко («братской Белоруссии» в терминологии МИД РФ) от реализации злополучного союзного договора и даже более тесного объединения.

После многочисленных обманов номинального союзника МИД РФ снова толкает правительство на порочный круг под знаком «нефть в обмен на поцелуи». В упор не замечаются причины, по которым МВФ отказался предоставлять Минску кредиты ранее, чем начнётся выполнение рекомендаций фонда. Отметается практика Пекина, щедрого только на «связанные» кредиты. Даже в этих аспектах двусторонних отношений изобретается велосипед и проектируется пятый угол.

Конфедерация России и Белоруссии выглядела бы естественно и оправданно в нынешних условиях. Ради этого не жаль даже мифических «десятков миллиардов долларов в год», о которых сегодня заявляют формально озабоченные российским бюджетом прозападные либеральные экономисты. Потому что цена вопроса выше — быть или не быть России и русским, в том числе считающимися на Западе русскими белорусам.

Ранее на эту тему: «Лукашенко видит слабость Москвы и её готовность к унизительной капитуляции».