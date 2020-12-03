Москва, , 21:46 — REGNUM Недавняя речь постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы — стратегия позора и надругательство над логикой, заявила 3 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Что там происходит, в недрах киевской дипломатической мысли, даже представить страшно после строк о том, что «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году», — написала Захарова.

По ее словам, исторические извращения и русофобия в исполнении украинских представителей уже перестали удивлять.

«Но зачем Кислица надругался над логикой своего же руководства?» — отметила официальный представитель МИД России, напомнив, как в ноябре президент Украины Зеленский рассказывал об «общих победах украинцев и американцев».

«Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 г. голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву некой «советской оккупации» времен Второй мировой», — подчеркнула Мария Захарова.

При этом, отметила она, последовательная героизация гитлеровских пособников Бандеры, Шухевича, Стецько и прочих оставляет Киеву «лишь один стул — позорный».

«Рекомендую Кислице в следующий раз позориться до конца и с трибуны ООН вдохновенно рассказать, как на Украине отмечается годовщина принятия «Акта провозглашения Украинского государства» в 1941 г. Этим историческим документом провозглашалось создание «нового украинского государства на материнских украинских землях», которое «будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всём мире». Провозглашение упомянутого «Акта» сопровождалось устроенным боевиками ОУН кровавым погромом евреев», — посоветовала Захарова украинской стороне.

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