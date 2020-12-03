Париж, 3 декабря 2020, 21:57 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о трех этапах вакцинации населения страны от вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Reuters.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»
В ходе пресс-конференции глава французского правительства заявил, что «организация вакцинации будет осуществляться по простой логике: приоритет получат наиболее уязвимые слои населения, которые могут перенести болезнь наиболее тяжело».
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 064 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,244 млн.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 313 человек