Париж, , 21:57 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о трех этапах вакцинации населения страны от вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Reuters.

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В ходе пресс-конференции глава французского правительства заявил, что «организация вакцинации будет осуществляться по простой логике: приоритет получат наиболее уязвимые слои населения, которые могут перенести болезнь наиболее тяжело».

Жан Кастекс «Мы сможем начать вакцинацию, как только вакцины будут доступны. Первая фаза коснется 1 миллиона человек… вторая — 14 миллионов, и это будут люди, которые подвергаются особому риску в связи с возрастом или хроническими заболеваниями. Она начнется в феврале и продлится до весны. Третья фаза коснется остального населения».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 064 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,244 млн.

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