Тегеран, , 20:36 — REGNUM Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране будет отомщено, сообщает 3 декабря Tasnim.

С таким заявлением выступил иранский президент Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Рухани «Месть за кровь убитого в подходящее время является правом правительства Ирана».

Также иранский политик добавил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих обязательств по так называемой ядерной сделке. Условием для этого является выполнение своих обязательств «евротройкой» и Соединёнными Штатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фахризаде погиб в Тегеране 27 ноября 2020 г. от рук неизвестных. Учитывая высокий статус Фахризаде, который также являлся офицером КСИР, Иран рассматривает это убийство как политический заказ враждебных стран.

Что касается «ядерной сделки» (Совместный всеобъемлющий план действий), США демонстративно вышли из неё четыре года назад.

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