Кишинёв, , 20:12 — REGNUM Дестабилизирующие действия оппозиции осудил действующий президент Молдавии Игорь Додон 3 декабря в Facebook.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя акции, устроенные по призыву избранного президента Молдавии Майи Санду, глава государства призвал оппозицию «вести себя уважительно», отказаться от «насилия и дестабилизации».

Он напомнил, что политические решения принимаются в парламенте большинством голосов, «а не кулаками и битами». Додон напомнил, что, проиграв выборы, не призывал сторонников протестовать, согласился с выбором большинства избирателей.

Оппозиции он предложил или выбрать «другого премьер-министра», или организовать досрочные выборы.

Додон «Но соблюдайте закон! И не выдвигайте ультиматумы — у вас нет для этого ни законного, ни морального, ни политического права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду вывела сторонников на улицы из-за того, что молдавский парламент принял сегодня, 3 декабря, пакет законов, предложенных Партией социалистов Республики Молдова.

Речь идёт о законах, касающихся вывода из-под подчинения президенту спецслужб, повышения статуса русского языка, о статусе Гагаузской автономии, о снятии запрета на вещание российских телеканалов в Молдавии.

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