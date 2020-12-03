Тяньцзинь, Китай, , 20:03 — REGNUM Из портового города Тяньцзинь на востоке Китая в столицу Южного Судана Джубу отправлен первый отряд 7-го пехотного батальона миротворцев из КНР. Целью является выполнение миссии сроком на один год. Об этом 3 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что общая численность миротворческого контингента, направляемого в Южный Судан, составляет 700 военнослужащих, которые перебрасываются двумя военно-транспортными бортами.

Китайские миротворцы в рамках миссии займутся патрулированием зон, запрещенных для ввоза и ношения оружия, вооруженным конвоированием, разведением противоборствующих сторон местного конфликта, а также охраной гражданских лиц.

Сообщается, что второй отряд из состава батальона отправится в Джубу в середине декабря.