Вашингтон, , 19:59 — REGNUM В американский санкционный список добавлены две позиции, сообщили 3 декабря в пресс-службе минфина Штатов.

Под санкции попали химико-технологическая и научно-исследовательская организация Shahid Meisami Group и иранец Мехран Бабри — директор этой организации.

Shahid Meisami Group оказалась в списке из-за исследований, которые касаются, как утверждает Вашингтон, «химического оружия».

Одним словом, Вашингтон обвиняет Тегеран в производстве отравляющих веществ и называет Shahid Meisami Group причастной к этому.

Напомним, американские санкции чреваты заморозкой активов подсанкционного юридического или физического лица на территории США. Американским гражданам запрещены контакты с этими лицами.

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