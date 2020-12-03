Брешиа, Италия, , 19:54 — REGNUM Прокуратура Брешии повторно открыла расследование дела по факту передачи властями Италии 500 тысяч тестов на коронавирус американцам, сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 3 декабря.

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Инцидент имел место в марте 2020 года, во время первой волны эпидемии. Несмотря на то, что тестов в самой Италии было недостаточно, большая партия была отправлена в США с американской военной базы в Авиано.

Ранее расследование проводила прокуратура Кремоны, нарушений там не усмотрели. Однако прокуроры из Брешии (где был один из эпицентров эпидемии весной 2020 года) допускают, что обвинят правительство в потворствовании распространению эпидемии.