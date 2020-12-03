Москва, , 23:11 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в НАТО создаётся военная группировка для захвата западных земель республики, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Слушайте, заезженная пластинка, стара как мир. Как отвлечь внимание от внутренней политики — правильно, придумать внешнего врага», — пишет Артём П.

Большинство комментаторов пришли к единому мнению, согласно которому заявление Лукашенко не является правдой. Пользователи уверены, что таким образом глава Белоруссии стремиться под предлогом внешней угрозы объединить народ республики вокруг своей фигуры.

«Разумеется, это батькины инсинуации. Бояться ему нужно не внешнего врага, а внутреннего. Правда, внутренний враг грамотно взращен внешним. Но открыто на Белоруссию нападать никто не будет. Разумеется, это понимает сам батька. Ни у кого нет желания в открытом столкновении с ОДКБ. Если Белоруссия и будет взята, то это будет сделано руками белорусов. В НАТО нет дураков, там работают умные люди, Зачем им воевать за то, что их воспитанники внутри страны, предоставят им даром? Этого то и боится батька, а разговоры о «страшном» НАТО, это разговоры для привлечения внимания к своей персоне», — пишет пользователь populowandrei.

Некоторые отметили, что подобное заявление звучит настолько неубедительно, что к такому методу пропаганды среди населения не прибегают даже в США, где пресловутая «красная угроза» используется с изрядной регулярностью.

«Единственный способ объединения населения вокруг Президента Белоруссии, это использование им фейка об угрозе группировки войск НАТО захвата западных белорусских земель. Чего только не придумаешь, чтобы остаться у власти. Даже Трамп до этого не додумался, а ведь мог, но в США такие вещи не проходят», — считает Александр А.

Многие припомнили Лукашенко о том, что его спецслужбы постоянно снабжают главу Белоруссии противоречивой информацией, которая заставляет относиться к заявлениям лидера республики с недоверием.

«Да бог с ним с НАТО, что там с перехваченными записями по Навальному, подтвердились?», — написала пользователь Tanya.

Напомним, 2 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что в НАТО создаётся военная группировка для захвата западных белорусских земель.