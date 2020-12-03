Симферополь, , 23:11 — REGNUM Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что республика приветствует инициативу Украины по «крымской платформе», вызвало возмущение со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Турецкий флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

"Во все времена Турция была врагом России. И в наше время ничего не изменилось», — поделился мнением пользователь sss0770sss.

По мнению ряда пользователей, руководство Российской Федерации стремится игнорировать различные антироссийские заявления со стороны Турции. Граждане считают, что Крым слишком долгое время пребывает в сфере влияния России, чтобы Турция имела даже моральное право претендовать на данную территорию.

«Что-то у меня такое ощущение, что Россию вообще не интересует мнение Турции по поводу Крыма. То, что Крымское ханство несколько сотен лет назад было вассалом Османской империи, вовсе не говорит о том, что, что мнение нынешней Турецкой республики играет какую-то роль в отношении Крыма нынешнего. У Турции полно внутренних экономических и политических проблем, которые им нужно решать», — считает Сергей Г.

Многие пришли к выводу, что России необходимо поддержать те страны, которые понесли ущерб от действий Турции. Пользователи уверены, что подобный подход умерит пыл руководства республики.

«Так надо поддержать Грецию по Кипрской платформе! Интересно, вонь со стороны Турции скоро появится?!», — задаётся вопросом пользователь Сергей.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что злопыхателям уже попросту нечего предложить в качестве фактов несправедливого отношения Российской Федерации к жителям Крыма.

«Посещали уже Крым и французы, и немцы, и англичане, и журналисты из США. Все убедились, что никаких проблем там нет, народ живёт и радуется! Так что если и будут что-то раздувать, то большого слона из мухи уже не получится», — написал Pavel G.

Напомним, 3 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что республика приветствует инициативу Украины по «крымской платформе».