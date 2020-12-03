Симферополь, , 23:10 — REGNUM Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что обвинение России со стороны НАТО в наращивании военной мощи в Крымском регионе является демагогическим приёмом, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Когда-то были СССР и страны Варшавского договора — тогда существовал военный, стратегический и геополитический паритет со странами военно-политического блока НАТО. Заменившие их страны СНГ, ОДКБ и другие военно-политические блоки с участием России успешно соревнуются вместе только в играх военного танкового биатлона. А вот о совместных действиях, или хотя бы заявлениях в ответ на экспансию НАТО во многих регионах мира не слышно. Этим приходится заниматься одной России. Союзников не стало, остались одни партнеры по бизнесу», — пишет Александр А.

По мнению многих комментаторов, Россия попросту восстанавливает то, что в Крыму успела разрушить Украина. А то, что во время этого увеличивается военная мощь, не значит, что Россия намеревается на кого-то нападать, уверены люди.

«В Крыму, который добровольно вернулся в состав России, мы восстанавливает инфраструктуру, которую Окраина напрочь «убила». Все мероприятия, проводимые там, носят сугубо созидательный характер и направлены на улучшение жизни и укрепление безопасности жителей Крыма. А то, что у нас на запасном пути стоит бронепоезд, так мы мирные люди, вот он и простаивает», — пишет Дмитрий А.

Ряд пользователей пришли к мнению, что Российская Федерация делает всё правильно. Граждане считают, что руководству страны и дальше необходимо наращивать военную мощь, которая обеспечит безопасность в черноморском регионе.

«И правильно делает руководство страны, наращивая военный потенциал в Крыму. А то США уже установили крылатые ракеты малой дальности в Польше с оговоркой «Это против иранской угрозы». Хорошо, если бы мы сделали базу в Венесуэле, например «Против польской угрозы», — считает Михаил Г.

Некоторые предложили сделать ответное заявление и обвинить другие государства в том, что они наращивают военную мощь в пределах своей территории, как и Российская Федерация.

«Надо с умным видом обвинить НАТО в наращивании военной мощи в Калифорнии. И предостеречь, что если они не перестанут, это не пойдёт на пользу миру», — пишет пользователь Юрий.

Напомним, 3 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов назвал демагогическим приемом заявление НАТО по наращиванию Россией военной мощи в Крымском регионе.