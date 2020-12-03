Кишинёв, 3 декабря 2020, 19:13 — REGNUM Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг в Молдавии одобрены в первом чтении молдавским парламентом, сообщили 3 декабря в его пресс-службе.
Эти поправки, внесённые в кодекс о телевидении и радиовещании, позволят снять ограничения на вещание в Молдавии российских телеканалов.
Также они снизят, если будут приняты, количество контента местного производства для ряда категорий вещателей и долю телевизионного контента на молдавском языке — с 80% до 60%.
Напомним, в Молдавии российские телеканалы подпали под ограничения вещания в конце 2017 года, когда молдавскими законодателями был принят закон о борьбе с иностранной пропагандой.
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