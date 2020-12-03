Кишинёв, , 19:13 — REGNUM Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг в Молдавии одобрены в первом чтении молдавским парламентом, сообщили 3 декабря в его пресс-службе.

Эти поправки, внесённые в кодекс о телевидении и радиовещании, позволят снять ограничения на вещание в Молдавии российских телеканалов.

Также они снизят, если будут приняты, количество контента местного производства для ряда категорий вещателей и долю телевизионного контента на молдавском языке — с 80% до 60%.

Напомним, в Молдавии российские телеканалы подпали под ограничения вещания в конце 2017 года, когда молдавскими законодателями был принят закон о борьбе с иностранной пропагандой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии повысили статус русского языка