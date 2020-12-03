Москва, , 22:59 — REGNUM Заявление лидера оппозиционной партии Армении «Родина» Артура Ванецяна о том, что оппозиция предложила назначить на пост главы правительства бывшего премьера Вазгена Манукяна, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Самый лучший кандидат — Кардашьян. Во-первых, женщина (ещё какая). Во-вторых, символ матери и сестры. В-третьих, валютная «леди», — пишет Рустам Р.

Многие комментаторы уверены, что возвращение Манукяна на свой пост не принесёт республике существенных изменений. Граждане упрекнули оппозицию Армении в том, что вместо решительных действий по восстановлению экономики они предлагают просто своих назначенцев.

«А что-то изменится? Страна в дефолте! И коронавирус дышать экономике не даёт! Что, соглашения отменит новый министр? Так В.В.Путин в открытую сказал им, что это будет конец! Значит, война, а война добьёт их!», — считает пользователь под псевдонимом «Армагеддон».

Некоторые пользователи заявили о том, что помнят, чем Манукян запомнился за время своего правления в Армении. Граждане отметили, что обещания данного политика так и не были сделаны, а народ Армении был попросту обманут.

«Народ знает, кто такой Вазген Манукян, который во время премьерства обещал за два года превратить Армению в рай. Мы знаем, в какой рай он превратил Армению. Это был обман и старожилы помнят, не забыли», — поделился пользователь hakh art.

Отельные комментаторы отметили, что важным является то, что новый премьер-министр должен сохранить мир в регионе и не поддаваться на призыв части населения к новому кровавому противостоянию.

«Лишь бы войну опять не начал на волне реваншистских требований толпы. У кого-то вечно припекает. То у одних, то у других, то у всех вместе», — пишет Таня Т.

Напомним, 3 декабря оппозиция Армении, которая требует отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, предложила на пост главы правительства кандидатуру бывшего премьера Вазгена Манукяна.