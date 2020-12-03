Тегеран, , 19:09 — REGNUM Иран готов вернуться к «ядерной сделке» 2015 года, если США и страны Европы вернутся к выполнению её условий, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

«Это не является необратимым. Европейцы и США могут вернуться к соблюдению… И мы вернемся к полному соблюдению» , — заявил Зариф.

Зариф отметил, что санкции администрации президента США Дональда Трампа против Ирана являются «преступлением против человечности», но и Европейский союз также не выполняет своих обязательств.

«Мы не видим европейских компаний в Иране, мы не видим, чтобы европейские страны покупали нефть у Ирана, мы не видим, чтобы европейские банки присылали нам наши деньги» , — отметил глава МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря власти Ирана заявили о предстоящем превышении пределов обогащения урана сверх предела, установленного в 2015 году, если антииранские санкции не будут ослаблены в течение двух месяцев.

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