Тегеран, 3 декабря 2020, 19:09 — REGNUM Иран готов вернуться к «ядерной сделке» 2015 года, если США и страны Европы вернутся к выполнению её условий, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, 3 декабря сообщает агентство Reuters.
Зариф отметил, что санкции администрации президента США Дональда Трампа против Ирана являются «преступлением против человечности», но и Европейский союз также не выполняет своих обязательств.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря власти Ирана заявили о предстоящем превышении пределов обогащения урана сверх предела, установленного в 2015 году, если антииранские санкции не будут ослаблены в течение двух месяцев.
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