Москва, , 19:07 — REGNUM Заявление главы Минюста России Константина Чуйченко о том, что Российской Федерации фактически объявлена юридическая война, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Так-то это обязанность прямая Минюста: контролировать, анализировать и реагировать на ситуацию. А если и надо, то инициировать создание организации, в обязанности коей будет входить защита государственных интересов в международных судах», — написал Алекс Б.

Многие комментаторы пришли к выводу, что юридическая война против России была объявлена по той причине, что российские суды стоят на стороне крупного бизнеса, а также представителей власти, в то время как человек, который не имеет финансовых возможностей, не может им противостоять.

«А удивляться не стоит, нашим судам давно уже никто не верит. Где посадки-то в стране за казнокрадство? Воруют уже миллиардами, а власти все испытывают «озабоченность» этим фактом. Вот и не верят на Западе в наше правосудие. Сосед украдет у соседа мешок картошки (утрирую) — и сразу два-три года, а чиновники десятки миллиардов (как у нас любят выражаться — не туда использовали) — и как с гуся вода», — написал пользователь Дед.

Другие заявили об уверенности в том, что иностранные государства относятся с недоверием к российской элите, которая из-за передела влияния привела ситуацию к тому, что Россия потеряла респектабельность в мире.

«Никакой войны, это он так интерпретирует неудобные решения, обязательные к исполнению. Хапали же многие. Если это можно одним олигархам, то чем хуже, к примеру, Ходорковский? В любом случае это всё строилось поколениями советских граждан, а потом мошенническим путём, обманом, различными уловками и прочими ухищрениями стало внезапно собственностью группы лиц», — пишет Werner von Schlieffen.

Нашлись и те, кто указал на вину российского Минюста, в результате чего против России была объявлена юридическая война. Граждане уверены, что российские юристы проигрывают международные дела, потому что попросту плохо работают.

«А почему бы не объявлять?! Все суды в ЕСПЧ проиграны, в международных судах проигрыши, миллиарды денег оплачены, такое впечатление с огромным удовольствием. По всей видимости, наши юристы только и работали для того, чтобы проиграть и хапануть за это откатик», — считает Вячеслав Г.

Напомним, 3 декабря глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что России фактически объявлена юридическая война.