Париж, 3 декабря 2020, 19:06 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что 76 мечетей, которые подозреваются в распространении «радикальных идеологий», будут проверены сотрудниками МВД и разведывательными службами.
В своем интервью телеканалу RTL в четверг, 3 декабря, министр заявил, что во Франции 76 мечетей подозреваются в распространении «радикальных идеологий» и в «сепаратизме».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря французское правительство распустило Ассоциацию Франции по борьбе с исламофобией за«проведение многолетней исламистской пропаганды».
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