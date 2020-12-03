Брюссель, , 18:48 — REGNUM Встреча, запланированная на 3 декабря в штаб-квартире НАТО между военными делегациями Турции и Греции для выяснения технических деталей решения проблемы в Восточном Средиземноморье, была отменена из-за отсутствия греческой делегации, сообщает Haber7.

Эта техническая встреча между военными делегациями Турции и Греции, на которой планировалось обсудить «процедуры урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье», была назначена после встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Первое заседание турецкой и греческой делегаций по определению военных мер для урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье состоялось 3 сентября под председательством заместителя председателя военного комитета НАТО. С того момента в штаб-квартире альянса проведено уже шесть встреч, посвящённых этой тематике.

«Турецкая сторона всегда участвовала во встречах по определению военных мер для урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, инициированных генеральным секретарём НАТО, и продолжит принимать участие. Мы действительно стараемся сделать всё возможное, чтобы установить диалог, добрососедские отношения, решить проблемы и вести переговоры. К сожалению, наш сосед упрямо избегает переговоров по этому вопросу, ищет решения где-то в другом месте», — пояснил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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