Кишинёв, 3 декабря 2020, 18:42 — REGNUM Законопроект о повышении в Молдавии статуса русского языка одобрил в первом чтении парламент республики, сообщили 3 декабря в пресс-службе парламента.
Предложенный Партией социалистов Республики Молдова законопроект поддержали в первом чтении большинство депутатов. Против высказались оппозиционеры — Партия действия и солидарности и «Платформа «Достоинство и правда».
Если этот закон будет принят, русскому языку в Молдавии будет возвращён статус языка межнационального общения. Также госслужащие будут обязаны при необходимости общаться с гражданами по-русски.
Напомним, эту инициативу 27 ноября поддержал действующий президент Молдавии Игорь Додон:
Принятый в 1989 году закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» утратил свою силу в 2018 году. В этом законе русский язык был назван языком межнационального общения.
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