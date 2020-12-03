Кишинёв, , 18:42 — REGNUM Законопроект о повышении в Молдавии статуса русского языка одобрил в первом чтении парламент республики, сообщили 3 декабря в пресс-службе парламента.

Предложенный Партией социалистов Республики Молдова законопроект поддержали в первом чтении большинство депутатов. Против высказались оппозиционеры — Партия действия и солидарности и «Платформа «Достоинство и правда».

Если этот закон будет принят, русскому языку в Молдавии будет возвращён статус языка межнационального общения. Также госслужащие будут обязаны при необходимости общаться с гражданами по-русски.

Напомним, эту инициативу 27 ноября поддержал действующий президент Молдавии Игорь Додон:

«Я думаю, что необходимо принять новый закон о функционировании языков на территории Молдавии, и выступлю с такой инициативой».

Принятый в 1989 году закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» утратил свою силу в 2018 году. В этом законе русский язык был назван языком межнационального общения.

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