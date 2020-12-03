Минск, , 18:31 — REGNUM ВВП Белоруссии в 2021—2025 годах вырастет на 21,5%, при этом экспорт товаров и услуг в 2025 году составит $50 млрд. Такие ориентиры поставило перед собой правительство Белоруссии в проекте пятилетнего плана, подготовленного к январскому «Всебелорусскому народному собранию» сторонников Александра Лукашенко.

Совмин Белоруссии фактически признал несостоятельность официального прогноза на 2020 год, согласно которому ВВП постсоветской республики должен был вырасти на 2,8%. Вместо этого произойдёт падение экономики на 0,6% до 145,9 млрд белорусских рублей (около $56 млрд по нынешнему обменному курсу), предположили авторы документа.

Они также спрогнозировали рост ВВП Белоруссии в 2021 году на 1,8% — до 157,3 млрд бел. руб. при росте инвестиций и экспорта. Накануне, 2 декабря председатель белорусского правительства Роман Головченко представил такие же данные членам Национального собрания Белоруссии. Независимые белорусские и зарубежные эксперты обоснованно сомневаются в реалистичности очередного официального прогноза.

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