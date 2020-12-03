Париж, , 18:30 — REGNUM В ходе гуманитарной видеоконференции по Ливану президент Франции Эммануэль Макрон вновь потребовал от властей страны провести реформы, чтобы выйти из политического кризиса. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro.

Макрон открыл конференцию, на которой он совместно с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем является председателем, раскритиковав власти Ливана за то, что, вопреки обещанию президенту Франции сформировать новой правительство, они до сих пор этого не сделали.

Лидер Франции также выразил удовлетворенность, что Ливан получил в качестве финансовой помощи «более 280 миллионов евро, что позволило удовлетворить наиболее срочные потребности страны». Он добавил, что «это довольно много… но не достаточно».

Эммануэль Макрон "Эта помощь не сможет заменить обязательство властей Ливана как можно скорее сформировать правительство и начать проводить реформы, без которых институциональная международная помощь не может быть предоставлена. Мы не откажемся от своих требований: ни от тех, что касаются реформ, ни от тех, что касаются расследования причин взрыва в Бейруте».

Президент Ливана Мишель Аун в ответ заявил, что «формирование правительства — это приоритет», и добавил, что помощь международного сообщества имеет «ключевое значение для населения».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Макрон заявил, что Ливану не будет предоставлена никакая финансовая помощь, пока там не будет сформировано новое правительство и не будет проведен аудит Центрального банка.

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