Москва, , 18:21 — REGNUM Министерство транспорта России произвело расчёт транзита белорусских нефтепродуктов в третьи страны с использованием российской инфраструктуры. Об этом 3 декабря сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков.

«Предложения белорусским коллегам направлены. Идут коммерческие переговоры», — сообщил чиновник.

Он не уточнил, когда, какие конкретно виды и объёмы товаров будут направлены на экспорт через Россию. Ранее белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявлял намерение переориентировать экспорт 6 млн т выработанных на белорусских НПЗ нефтепродуктов с портов постсоветских республик ЕС на балтийское побережье России. Речь прежде всего о портовых комплексах в Усть-Луге, Санкт-Петербурге и Приморске.

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В последние месяцы прозвучало немало заявлений Александра Лукашенко и чиновников правительства Белоруссии о намерении диверсификации экспорта белорусских нефтепродуктов в Евросоюз через порты Ленинградской области. Лукашенко даже заявлял о готовности инвестировать в строительство дополнительных мощностей на балтийском побережье России под белорусские экспортные товары.

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Необходимость в переориентации белорусских экспортных потоков возникла после того, как Евросоюз применил к официальному Минску санкции. Более того: власти Литвы приютили экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и провозгласили её «президентом Белоруссии», а сама она активно выступает за применение экономических и политических санкций к «режиму Лукашенко».

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Калининградская область также не против заработка на белорусском транзите. Однако железнодорожный путь в неё пролегает через территорию Литвы, что связано с рисками. Кроме того, остался осадок от незаконной конфискации калининградских товаров властями Белоруссии в 2014 году.

Напомним, в конце 2014 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 25 большегрузных фур из Калининградской области, которые везли в «большую Россию» сложную бытовую технику. Совмин Белоруссии, таможня, прокуратура и судебные инстанции заявляли о законности конфискации российской «контрабанды». Экономический суд ЕАЭС в 2017 году признал действия официального Минска незаконными.

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