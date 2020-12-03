Минск, , 18:15 — REGNUM Экономический суд Минска в ходе состоявшегося 3 декабря заседания постановил оставить в силе решение властей о лишении портала tut. by статуса средства массовой информации. Инициатором процесса выступило министерство информации, которое сейчас возглавляет бывший руководитель гостелеканала «СТВ» Игорь Луцкий.

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Мининформации ранее вынесло несколько «предупреждений» самому популярному новостному порталу постсоветской республики, что согласно закону «О СМИ» является основанием для лишения свидетельства о госрегистрации и ликвидации издания как СМИ. При этом портал может функционировать, однако сотрудники редакции столкнутся с проблемой аккредитации при освещении различных мероприятий — как с участием чиновников, так и оппозиции.

Формальным основанием для решения министерства стали выявленные чиновниками «ошибки» в опубликованных tut. by материалах, что стало поводом для обвинения в «дезинформации». Редакция наличие «ошибок» частично признала, отметив, что по мере поступления информации правки в публикации вносились и цели дезинформировать общественность не было.

Редакция пыталась опротестовать решение министерства в судах различных инстанций. Министерство настаивало на ликвидации tut. by как СМИ.

Судья минского Экономического суда Иван Мойсейчик огласил решение: исковое заявление о лишении «Тут Бай Медиа» статуса сетевого издания удовлетворить, а также взыскать в пользу истца судебные издержки в размере 800 белорусских рублей ($308). Кроме того, ответчику (учредителю портала) предписано оплатить судебную пошлину в размере 540 бел. руб. ($208).

Формально у редакции и учредителя есть возможность обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Однако мало кто сомневается, что Верховный суд Белоруссии будет руководствоваться конституционными нормами и международными обязательствами постсоветской республики.

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Тем не менее гендиректор «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина сразу же прокомментировала решение Экономического суда Минска и заявила, что не согласна с решением суда и обжалование будет. Вероятно, сетевому изданию нужны документальные подтверждения прохождения всех «национальных» инстанций для направления жалоб в инстанции международные.

Представляющая интересы истца (министерства информации) адвокат Татьяна Шпилевская в свою очередь заявила, что лишённый статуса СМИ портал по-прежнему может получать и распространять информацию, а сотрудники редакции «могут быть журналистами других изданий».

Портал tut. by был основан 20 лет назад и после поправок в закон «О СМИ» получил возможность зарегистрироваться как средство массовой информации. Такую процедуру он прошёл в начале 2019 года. По мнению ряда медиаэкспертов, портал tut. by является ведущим СМИ Белоруссии.