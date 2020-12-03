Степанакерт, , 18:09 — REGNUM Главы МИД России, США и Франции, являющихся странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, призвали всех иностранных наемников незамедлительно покинуть территорию Нагорного Карабаха, а Ереван и Баку — способствовать их отбытию из региона, сообщает 3 декабря пресс-служба ОБСЕ.

«Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать полностью выполнять их обязательства в рамках соглашения от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также предыдущие обязательства по прекращению огня… Они также призывают всех иностранных наемников полностью и незамедлительно покинуть регион, а все стороны — способствовать их отъезду», — указано в тексте заявления, опубликованного пресс-службой ОБСЕ.

Министры иностранных дел трех стран-сопредседателей призвали международное сообщество, в том числе МККК и ООН, совместно принять конкретные меры для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

При российском посредничестве Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку передаются Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы.

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