Нарьян-Мар, 3 декабря 2020, 18:08 — REGNUM Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный отметил заслугу архангельского губернатора Александра Цыбульского в создании арктического НОЦ.
Примечательно, что процесс по созданию НОЦ был начат в Северном (Арктическом) федеральном университете еще в 2018 году, когда президент страны заявил о необходимости открытия 15 научных центров мирового уровня. Инициатором создания НОЦ выступило руководство вуза, а позже было поддержано прежним губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Александр Цыбульский в то время возглавлял Ненецкий автономный округ, а Юрий Бездудный был его заместителем.