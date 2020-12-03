Париж, , 18:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переносе на 24 часа интервью интернет-изданию Brut, чтобы почтить память бывшего главы Пятой Республики Валери Жискар д'Эстена, скончавшегося 2 декабря. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках этого интервью Макрон должен был поговорить «с молодыми людьми» о законе о глобальной безопасности, который многие представители французской общественности считают нарушающим права человека из-за статьи 24, предусматривающей наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Макрон высказался о кончине бывшего лидера Пятой Республики Валери Жискар д'Эстена, назвав последнего «великим служителем Отечества».