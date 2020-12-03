Москва, 3 декабря 2020, 17:51 — REGNUM Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу следует заняться незаконным присутствием своих членов в других странах, оставив в покое тему Приднестровья, где российские миротворцы находятся на законном основании.
Об этом сообщила 3 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя заявление Столтенберга о том, что присутствие российский миротворцев в Приднестровье якобы нарушает суверенитет Молдавии, Захарова сказала:
Российский дипломат подчеркнула, что миротворческая операция в Приднестровье доказала свою эффективность. Мир в регионе обеспечен за счёт присутствия там российских миротворцев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тему «вывода» российских миротворцев из Приднестровья подняла после победы на нынешних президентских выборах в Молдавии Майя Санду.
Тему подхватил Столтенберг, заявив, что «Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье».
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