Москва, , 17:51 — REGNUM Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу следует заняться незаконным присутствием своих членов в других странах, оставив в покое тему Приднестровья, где российские миротворцы находятся на законном основании.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом сообщила 3 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя заявление Столтенберга о том, что присутствие российский миротворцев в Приднестровье якобы нарушает суверенитет Молдавии, Захарова сказала:

«Пребывание российского воинского контингента, который является составной частью размещённых там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населённом пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях».

Российский дипломат подчеркнула, что миротворческая операция в Приднестровье доказала свою эффективность. Мир в регионе обеспечен за счёт присутствия там российских миротворцев.

Захарова «Хотелось бы посоветовать генсекретарю НАТО заняться своими членами, в первую очередь США и их незаконным присутствием, например, в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тему «вывода» российских миротворцев из Приднестровья подняла после победы на нынешних президентских выборах в Молдавии Майя Санду.

Тему подхватил Столтенберг, заявив, что «Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье».

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