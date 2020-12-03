Москва, , 17:31 — REGNUM Попытки сорвать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР были предприняты Францией и Германией, сообщила 3 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Франция и Германия «с самого начала активно пытались ее сорвать». Так, Запад настаивал на том, чтобы не допустить трансляцию дискуссий.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Франция и Германия, претендующие на роль посредников в урегулировании ситуации в Донбассе, дискредитировали себя. Они показали, что стоят на стороне Киева и пытаются «покрывать» его действия.

Захарова «Вопреки такой абсолютно неконструктивной линии бойкот российского мероприятия не состоялся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание СБ ООН по ситуации в Донбассе при участии представителей республик состоялось накануне, 2 декабря. Оно проходило по «формуле Арриа».

В переговорах участвовали также представители СБ ООН, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Марокко, Сирии и Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина и Запад нацелены на подавление жителей Донбасса: о встрече СБ ООН