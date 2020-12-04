Москва, , 08:00 — REGNUM Законопроект о лесоустройстве разработали в правительстве РФ, вводится единый федеральный план лесоустроительных работ с учетом зон интенсивного использования лесов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

На уровне закона предлагается закрепить понятие лесоустройства как системы мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий.

Предполагается, что лесоустройство станет полноценной информационной основой для лесного планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного лесного реестра и оценки лесов.

Инициатива регулирует систему планирования лесоустроительных работ, критерии зонирования земель лесного фонда по приоритетности и очередности выполнения лесоустройства, а также по способам лесоустройства.

Кроме того, вводится единый федеральный план лесоустроительных работ с учетом зон интенсивного использования лесов. Таким образом, пояснила Абрамченко, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по вовлечению в пользование лесных участков, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План должен актуализироваться ежегодно.

Планируется закрепить требования о предоставлении лесного участка в аренду только при наличии актуальных материалов лесоустройства.

В случае принятия закона Госдумой, одобрения Совфедом, подписи президента РФ он может вступить в силу с 1 января 2022 года.

По словам Абрамченко, из-за отсутствия полных и актуальных данных невозможно вовлечь в хозяйственный оборот почти 140 млн гектаров лесов, расположенных на территориях интенсивного лесопользования.