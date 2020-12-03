Киев, , 17:08 — REGNUM Несмотря на последние события в Закарпатье Украины, реальных притеснений венгерской общины в этом регионе нет, заявила сегодня, 3 декабря, депутат «Слуги народа» Ирина Верещук.

Политик отметила, что происходящее сейчас «более-менее типично» и случается далеко не впервые.

«Почему же время от времени возникают такие ситуации и напряжение в двусторонних отношениях? Это нужно определенным политическим силам за пределами Украины», — заявила Верещук.

Вместе с тем она выразила уверенность, что Венгрия не сможет забрать у Украины часть ее территории в Закарпатье.

«Это абсолютно невозможно, и руководство Венгрии это прекрасно понимает. Этого просто никогда не будет. Свою землю мы никому не отдадим», — заявила депутат.

Верещук призвала обе стороны конфликта к «политкорректному поведению».

«Нашим силовикам — работать с уважением к нашей венгерской общине, учитывать чувствительные моменты. Нашим гражданам венгерского происхождения — избегать действий, которые могут выглядеть как неуважение к территориальной целостности Украины», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. Обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме.

Обыски вызвали крайне резкую реакцию Будапешта — помимо обычных заявлений, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто доложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации и попросил поддержать Будапешт в этом конфликте, а депутаты Европарламента, представляющие Венгрию, увидели в событиях в Закарпатской области Украины ситуацию «гражданской войны».

Интересно, что власти Венгрии не делали никаких заявлений о претензиях на Закарпатье, их протесты касаются исключительно жизни венгерской общины.