Ново-Огарево, Московская область, , 16:56 — REGNUM Правительство России и власти субъектов РФ должны более масштабно подходить к проблеме поддержки инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Инвалид-колясочник Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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«Что касается господдержки, сказали, что есть президентские гранты, но нужна господдержка. Президентские гранты — это тоже, конечно, господдержка. Просто её нужно масштабировать, нужно увеличивать её и добиваться того, чтобы такая работа проводилась и на уровне правительства Российской Федерации пошире, и чтобы она шла пошире в регионах Российской Федерации», — заявил Путин.