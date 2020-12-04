Тегеран, , 06:23 — REGNUM Только после победы советских вооруженных сил в Курской битве в 1943 году японский Генштаб начал пересматривать планы на случай войны с СССР. О том, как развивались отношения между союзниками по антигитлеровской коалиции и как была решена судьба милитаристской Японии, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль в Тегеране Иван Шилов © ИА REGNUM

США и Великобритания желали вступления СССР в войну с Японией так скоро, как только это стало бы возможным, но Сталин, выступая на Тегеранской конференции, где встретились руководители всех трех стран-союзниц, заявил, что такое вступление СССР в войну с Японией состоится только после разгрома фашистской Германии.

Поэтому оказались так переплетены на этих переговорах темы вступления в войну с Японией СССР и открытие союзниками второго фронта против Германии. И именно там начались переговоры о восстановлении территориальных прав СССР на Дальнем Востоке. Читайте статью Анатолия Кошкина «Японский вопрос на Тегеранской конференции «большой тройки»».